Клопп о 7:1 с «Рейнджерс»: «У «Ливерпуля» все получалось. Матч с «Ман Сити» лучше начинать с сегодняшним настроением»

Главный тренер подвел итоги матча с .

Англичане одержали победу со счетом 7:1 в 4-м туре группового этапа чемпионов.

«У нас был позитивный разговор в перерыве. Мы хотели большего во втором тайме. Очевидно, это сработало. Особенно для Мохамеда Салаха.

Очень важно то, как мы адаптировались к позициям, к составу. Все, кто вышел в старте – Карвалью, Эллиотт – сыграли хорошо. Это лучшее, о чем можно было просить. Я очень доволен.

Я думаю, что в первом тайме мы создали задел на второй. Мы развили хорошие моменты первого тайма, мы заставляли соперников двигаться, им пришлось сменить игроков центра поля.

Голы, которые мы забили, были исключительными. Это вечер, когда у нас все получилось. Эта победа определенно меняет настроение, и это хорошо. Мы все знаем, кто приедет в воскресенье («Манчестер Сити» – прим.). Все будет по-другому, но лучше начинать этот матч с сегодняшним настроением», – сказал Клопп.