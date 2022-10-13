Салах сделал самый быстрый хет-трик в истории ЛЧ – он забил 3 мяча «Рейнджерс» за 6 минут и 12 секунд
Мохамед Салах сделал самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов.
Нападающий «Ливерпуля» забил три мяча в матче с «Рейнджерс» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов (7:1). На это у египтянина ушло 6 минут и 12 секунд. Каждый раз ему ассистировал Диогу Жота.
Прежний рекорд принадлежал Бафетимби Гомису из «Лиона» – он забил три гола загребскому «Динамо» за 8 минут в 2011 году.
Теперь на счету Салаха 5 голов в 4 матчах текущего розыгрыша ЛЧ – до этого он забил по одному голу в прошлой игре с «Рейнджерс» (2:0) и матче с «Аяксом» (2:1).
Отметим, что в рамках АПЛ Салах не забивает 5 матчей – в последний раз он отличился в игре с «Манчестер Юнайтед» 22 августа (1:2).
С подробной статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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