У Фирмино 12 (8+4) очков в 12 матчах за «Ливерпуль» в сезоне. Он сделал дубль и ассистировал Нуньесу в матче с «Рейнджерс»

Роберто Фирмино забил 7-й и 8-й голы в сезоне.

Нападающий «Ливерпуля» сделал дубль в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Рейнджерс» (3:1, второй тайм). Он отличился на 24-й и 55-й минутах.

На 66-й минуте Фирмино отдал голевую передачу на Дарвина Нуньеса.

Бразилец проводит 12-й матч за мерсисайдцев у этом сезоне. На его счету 12 очков по системе «гол+пас» – 8 голов и 4 ассиста.

С подробной статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Рейнджерс» – «Ливерпуль».