Дембеле забил впервые за месяц – «Интеру». Это третий гол француза в этом сезоне

забил первый гол за месяц.

Полузащитник «Барселоны» открыл счет в матче четвертого тура против (1:0, перерыв). Француз замкнул передачу Серджи Роберто с правого фланга штрафной площади.

Дембеле отличился впервые за месяц – его прошлый гол был зафиксирован 10 сентября в матче с «Кадисом».

В общей сложности это третий гол Усмана в нынешнем сезоне во всех турнирах. Также он забил 21 августа в игре с «Реал Сосьедад».

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Интер».