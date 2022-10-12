Дембеле забил впервые за месяц – «Интеру». Это третий гол француза в этом сезоне
Усман Дембеле забил первый гол за месяц.
Полузащитник «Барселоны» открыл счет в матче четвертого тура Лиги чемпионов против «Интера» (1:0, перерыв). Француз замкнул передачу Серджи Роберто с правого фланга штрафной площади.
Дембеле отличился впервые за месяц – его прошлый гол был зафиксирован 10 сентября в матче с «Кадисом».
В общей сложности это третий гол Усмана в нынешнем сезоне во всех турнирах. Также он забил 21 августа в игре с «Реал Сосьедад».
Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Интер».
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