Ошибки Пике и Бускетса привели к голам «Интера». Защитник «Барсы» пропустил мяч за спину и развел руками в штрафной перед голом Бареллы
«Барселона» пропустила два мяча в игре с «Интером» из-за ошибок своих футболистов.
После первого тайма каталонский клуб выигрывал со счетом 1:0 в матче 4-го тура Лиги чемпионов.
Во второй половине миланцы забили два гола в течение 13 минут, поведя в счете 2:1.
В случае с первым голом защитник Алессандро Бастони выполнил высокий заброс в штрафную, Жерар Пике пропустил мяч за спину и развел руками, показывая, что мяч уходит к вратарю, но в этот момент из-за спин игроков «Барсы» выбежал Николо Барелла, принял мяч и нанес точный удар.
В эпизоде со вторым голом Хакан Чалханоглу перехватил пас Серджи Бускетса в центре поля, затем турецкий игрок сделал длинную передачу на Лаутаро Мартинеса, обыгравшего один в один Эрика Гарсию и пробившего точно в угол ворот.
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