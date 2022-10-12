«Наполи» выиграл все 4 матча ЛЧ с общим счетом 17:4. У команды Спаллетти 39 голов и нет поражений в 13 играх сезона

«Наполи» выиграл все 4 матча в группе .

Сегодня команда второй раз обыграла – 4:2. Первая игра между этими командами завершилась победой неаполитанцев со счетом 6:1. Также выиграл матчи против «Ливерпуля» (4:1) и «Рейнджерс» (3:0).

Таким образом, итальянцы забили 17 мячей за 4 игры и пропустили 4 гола.

Всего в этом сезоне «Наполи» провел 13 матчей и не потерпел ни одного поражения – 11 побед, 2 ничьих. Команда Спаллетти забила 39 голов в этих играх.

Следующий матч «адзурри» проведут 16 октября – против «Болоньи» в Серии А.