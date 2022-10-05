Массимо Моратти: «Наполи» невероятно играет при Спаллетти. Хвича очень хорош, он из тех игроков, которые запоминаются»
Массимо Моратти высоко оценил выступления «Наполи» в начале сезона.
«Я должен сказать, что «Наполи» делает что-то исключительное, они играют невероятно при этом тренере [Лучано Спаллетти]. Очень компетентный тренер, который мне всегда нравился. После просмотра матча «Интера» я наслаждался игрой «Наполи», и тут мало что можно сказать. Я желаю «адзурри» продолжать преуспевать, потому что они этого заслуживают.
Какого игрока «Наполи» я бы хотел видеть в «Интере»? Я бы хотел Джакомо Распадори, он умный парень, который хорошо владеет мячом. Это никогда не повредит команде. Хвича Кварацхелия, на мой взгляд, очень хорош, у него хорошие показатели. Это футболист из тех, которые запоминаются», – сказал бывший президент «Интера» Radio Kiss Kiss Napoli.
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