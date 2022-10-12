Хвича набрал 5 (2+3) очков в 4 матчах ЛЧ. У него гол и передача в игре с «Аяксом»

забил гол и сделал результативную передачу в матче против .

Полузащитник сначала ассистировал Джакомо Распадори в матче группового этапа , а затем реализовал пенальти (3:1, второй тайм).

Таким образом, 21-летний грузинский футболист набрал 5 (2+3) очков в четырех встречах нынешнего турнира.

В прошлом матче с «Аяксом» (6:1) Хвича также забил и сделал голевой пас. А до этого он отметился результативной передачей в игре с «Ливерпулем» (4:1).

Подробную статистику Кварацхелии можно изучить здесь.