Хвича набрал 5 (2+3) очков в 4 матчах ЛЧ. У него гол и передача в игре с «Аяксом»
Хвича Кварацхелия забил гол и сделал результативную передачу в матче против «Аякса».
Полузащитник «Наполи» сначала ассистировал Джакомо Распадори в матче группового этапа Лиги чемпионов, а затем реализовал пенальти (3:1, второй тайм).
Таким образом, 21-летний грузинский футболист набрал 5 (2+3) очков в четырех встречах нынешнего турнира.
В прошлом матче с «Аяксом» (6:1) Хвича также забил и сделал голевой пас. А до этого он отметился результативной передачей в игре с «Ливерпулем» (4:1).
Подробную статистику Кварацхелии можно изучить здесь.
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