Распадори – 3-й итальянец, забивший в трех первых матчах в ЛЧ. Дель Пьеро и Раванелли делали это в 1995-м

забил в третьем матче подряд.

Полузащитник отличился на 18-й минуте игры с в 4-м туре группового этапа (2:1, второй тайм). Он пробил в девятку из пределов штрафной после передачи Хвичи Кварацхелии.

22-летний футболист проводит третий матч в рамках ЛЧ. Он забивал и предыдущих играх – 1 гол в ворота «Рейнджерс» (3:0) и два – в прошлой игре с «Аяксом» (6:1).

Распадори стал третьим итальянцем в истории, забившим в трех первых матчах в Лиге чемпионов. Ранее это удавалось и Фабрицио Раванелли – они оба сделали это в 1995 году.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Аякс».