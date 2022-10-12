Распадори – 3-й итальянец, забивший в трех первых матчах в ЛЧ. Дель Пьеро и Раванелли делали это в 1995-м
Джакомо Распадори забил в третьем матче Лиги чемпионов подряд.
Полузащитник «Наполи» отличился на 18-й минуте игры с «Аяксом» в 4-м туре группового этапа (2:1, второй тайм). Он пробил в девятку из пределов штрафной после передачи Хвичи Кварацхелии.
22-летний футболист проводит третий матч в рамках ЛЧ. Он забивал и предыдущих играх – 1 гол в ворота «Рейнджерс» (3:0) и два – в прошлой игре с «Аяксом» (6:1).
Распадори стал третьим итальянцем в истории, забившим в трех первых матчах в Лиге чемпионов. Ранее это удавалось Алессандро Дель Пьеро и Фабрицио Раванелли – они оба сделали это в 1995 году.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Аякс».
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