Йовичевич об 1:1 с «Реалом»: «Шахтер» играл против одной из лучших команд в мире. Мы поддерживали темп, были храбры, прилично владели мячом»

Главный тренер подвел итоги матча с .

Команды сыграли вничью в 4-м туре чемпионов (1:1).

«Я горжусь своими игроками. Учитывая обстоятельства последних нескольких дней, им было нелегко играть, но они сделали все, что могли.

Иногда на последних нескольких секундах ты забиваешь гол или пропускаешь его. Мы должны принять это.

Давайте не будем забывать, что мы играли против одной из лучших команд в мире. И мы поддерживали темп, мы были храбры, мы прилично владели мячом.

Определенно, мы стали лучше по сравнению с первой игрой. Мы могли даже забить второй гол, поскольку у Траоре была хорошая возможность. Но этот момент все равно ценен», – сказал Йовичевич.