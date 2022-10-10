Васкес о «Шахтере» и Украине: «Мы желаем, чтобы все закончилось как можно скорее и наилучшим образом»

Защитник «Реала» высказался о и ситуации на .

«Я думаю, что жить в той ситуации, в которой они оказались, очень сложно.

Мы желаем, чтобы все закончилось как можно скорее и наилучшим образом», – сказал 31-летний испанский футболист.

Во вторник «Реал» сыграет с «Шахтером» в Варшаве в рамках 4-го тура группового этапа . В матче в Мадриде испанский клуб победил украинцев (2:1).