Васкес о «Шахтере» и Украине: «Мы желаем, чтобы все закончилось как можно скорее и наилучшим образом»
Защитник «Реала» Лукас Васкес высказался о «Шахтере» и ситуации на Украине.
«Я думаю, что жить в той ситуации, в которой они оказались, очень сложно.
Мы желаем, чтобы все закончилось как можно скорее и наилучшим образом», – сказал 31-летний испанский футболист.
Во вторник «Реал» сыграет с «Шахтером» в Варшаве в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В матче в Мадриде испанский клуб победил украинцев (2:1).
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