«Реал» – смертоносная команда. Ему не нужно играть хорошо, чтобы побеждать». Тренер «Шахтера» Йовичевич перед матчем ЛЧ

Главный тренер «Шахтера» охарактеризовал .

Команды встретятся в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Первая игра этих клубов закончилась победой «Мадрида» со счетом 2:1.

«Мы хотим внести завтра пару корректив по сравнению с игрой на «Бернабеу». «Реал» – смертоносная команда. Ему не нужно играть хорошо, чтобы побеждать.

Если бы не Куртуа, они вряд ли выиграли бы прошлогоднюю , хотя, конечно, у них есть Бензема, Модрич... Но без топового вратаря невозможно добиться больших успехов», – приводит слова Йовичевича Marca.

Матч – «Реал» состоится завтра, 11 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени.