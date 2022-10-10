«Реал» – смертоносная команда. Ему не нужно играть хорошо, чтобы побеждать». Тренер «Шахтера» Йовичевич перед матчем ЛЧ
Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич охарактеризовал «Реал».
Команды встретятся в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Первая игра этих клубов закончилась победой «Мадрида» со счетом 2:1.
«Мы хотим внести завтра пару корректив по сравнению с игрой на «Бернабеу». «Реал» – смертоносная команда. Ему не нужно играть хорошо, чтобы побеждать.
Если бы не Куртуа, они вряд ли выиграли бы прошлогоднюю Лигу чемпионов, хотя, конечно, у них есть Бензема, Модрич... Но без топового вратаря невозможно добиться больших успехов», – приводит слова Йовичевича Marca.
Матч «Шахтер» – «Реал» состоится завтра, 11 октября. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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