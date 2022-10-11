«Шахтер» забил «Реалу» первым ударом в створ

«Шахтер» забил первым ударом в створ ворот.

Полузащитник Александр Зубков отличился на 46-й минуте матча 4-го тура чемпионов (1:0, второй тайм). Зубков нанес первый удар «горняков» в створ ворот в этом матче. Напомним, что именно он стал автором гола «Шахтера» и в первом матче между командами.

В первом тайме донецкая команда нанесла 4 удара, 1 из которых пришелся мимо ворот, а 3 были заблокированы. Первый удар украинцев во втором тайме стал результативным.

К 53-й минуте мадридцы нанесли 11 ударов по воротам , 4 из них – в створ.

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