«Шахтер» забил «Реалу» первым ударом в створ
«Шахтер» забил «Реалу» первым ударом в створ ворот.
Полузащитник Александр Зубков отличился на 46-й минуте матча 4-го тура Лиги чемпионов (1:0, второй тайм). Зубков нанес первый удар «горняков» в створ ворот в этом матче. Напомним, что именно он стал автором гола «Шахтера» и в первом матче между командами.
В первом тайме донецкая команда нанесла 4 удара, 1 из которых пришелся мимо ворот, а 3 были заблокированы. Первый удар украинцев во втором тайме стал результативным.
К 53-й минуте мадридцы нанесли 11 ударов по воротам «Шахтера», 4 из них – в створ.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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