«Шахтер» забил «Реалу» первым ударом в створ

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Александр Зубков Футбол

«Шахтер» забил «Реалу» первым ударом в створ ворот.

Полузащитник Александр Зубков отличился на 46-й минуте матча 4-го тура Лиги чемпионов (1:0, второй тайм). Зубков нанес первый удар «горняков» в створ ворот в этом матче. Напомним, что именно он стал автором гола «Шахтера» и в первом матче между командами.

В первом тайме донецкая команда нанесла 4 удара, 1 из которых пришелся мимо ворот, а 3 были заблокированы. Первый удар украинцев во втором тайме стал результативным.

К 53-й минуте мадридцы нанесли 11 ударов по воротам «Шахтера», 4 из них – в створ.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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