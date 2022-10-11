Анчелотти перед «Шахтером»: «Выход в плей-офф ЛЧ – первая цель «Реала» в сезоне. Чем раньше, тем лучше»
Карло Анчелотти сказал, что «Реал» хочет сегодня выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
Клуб из Мадрида, набравший 9 очков в 3 матчах группового этапа, сегодня в Польше сыграет с «Шахтером».
«Выход в плей-офф Лиги чемпионов – первая цель сезона. Чем раньше это случится, тем лучше.
Это может дать команде дополнительную энергию в матчах чемпионата. Но вы должны помнить, что «Реал» не может в Лиге чемпионов думать о том, чтобы не играть серьезно.
Если нам повезет добиться своей цели в 4-м туре, затем мы проведем два серьезных матча с желанием победить», – сказал главный тренер «Реала».
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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