Анчелотти перед «Шахтером»: «Выход в плей-офф ЛЧ – первая цель «Реала» в сезоне. Чем раньше, тем лучше»

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Карло Анчелотти сказал, что «Реал» хочет сегодня выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Клуб из Мадрида, набравший 9 очков в 3 матчах группового этапа, сегодня в Польше сыграет с «Шахтером».

«Выход в плей-офф Лиги чемпионов – первая цель сезона. Чем раньше это случится, тем лучше.

Это может дать команде дополнительную энергию в матчах чемпионата. Но вы должны помнить, что «Реал» не может в Лиге чемпионов думать о том, чтобы не играть серьезно.

Если нам повезет добиться своей цели в 4-м туре, затем мы проведем два серьезных матча с желанием победить», – сказал главный тренер «Реала».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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