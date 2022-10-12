Рюдигеру разбили лицо в моменте с голом «Шахтеру». Он покидал поле с кровоточащей раной, но хотел вернуться

получил удар по голове в моменте с голом в ворота .

Защитник «Реала» сравнял счет ударом головой на 95-й минуте в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:1).

Вышедший из ворот голкипер украинской команды и немец столкнулись головами.

Рюдигеру потребовалась медицинская помощь, однако он сумел самостоятельно подняться и покинуть поле. Сотрудник прикрывал кровоточащую рану салфетками.

По словам , защитник хотел продолжить игру, но в итоге больше он на поле не вернулся.

Трубину также оказывали помощь. Он сумел доиграть матч с перевязанной головой.

Фото: кадр из трансляции