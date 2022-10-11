Тотти получил шуточную премию «Золотой тапир» за развод с женой. Он рассказал, что хочет обменять ее брендовые сумки на пропавшие из сейфа часы

получил шуточную премию «Золотой тапир».

«Золотой тапир» – шутливая награда итальянских телевизионщиков, которую вручают за громкие провалы в футболе.

Бывшему нападающему «Ромы» вручили этот приз за громкий процесс развода с женой Илари Блази. Они обменивались острыми репликами в СМИ, а в пятницу встретятся в зале суда на первом слушании по делу о возврате брендовых сумок телеведущей.

Экс-футболист рассказал, что сумки находятся у него, но он их спрятал, рассчитывая вернуть их в обмен на часы Rolex, которые исчезли из семейного сейфа. Однако возможности для этого не было.

Вручая награду Тотти, ведущий Валерио Стафелли сказал: «Не рассказывай Илари, а то и это пропадет».

Напомним, в марте «Золотого тапира» получил главный тренер сборной Италии Роберто Манчини после невыхода национальной команды на чемпионат мира.

В 2020 году премию вручили бывшему главному тренеру «Ювентуса» Андреа Пирло.