Тотти разводится с моделью Блази после 20 лет совместной жизни. Экс-капитан «Ромы» около года встречается с флористкой с двумя детьми

Бывший нападающий «Ромы» разводится с моделью Илари Блази.

«После 20 лет совместной жизни (брак был заключен в 2005 году – прим. Sports.ru), к сожалению, наши отношения завершены. Я пытался преодолеть кризис, но понимаю, что расставания, пускай оно и будет болезненным, не избежать.

Я продолжу вместе с Илари заниматься воспитанием трех наших прекрасных детей и всегда с большим уважением буду относиться к ней.

Процесс расставания останется частным делом, никаких дальнейших заявлений на этот счет от меня не будет. Призываю всех уважать частную жизнь моей семьи», – заявил Тотти.

Как передает Corriere dello Sport, уже около года Тотти встречается с Ноэми Бокки, родившейся в 1988 году и выросшей в Риме. Девушка является фанаткой «Ромы» и познакомилась с бывшим капитаном «волков» на одном из турниров по падел-теннису.

Бокки, занимающаяся флористическим дизайном, уже состояла в браке и сейчас воспитывает десятилетнюю дочь и восьмилетнего сына.