Продажи футболок «Ромы» с Дибалой в 1-й день на уровне продаж футболок «Юве» с Роналду (Corriere dello Sport)

«Рома» установила клубный рекорд по количеству проданных футболок одного игрока за один день.
После перехода Пауло Дибалы в римский клуб фанаты купили несколько тысяч футболок в первый день продаж. Цена обычной футболки составлял 110 евро, элитной версии – 130.
По информации Corriere dello Sport, клуб повторил показатель «Ювентуса», который продал такое же число футболок Криштиану Роналду в первый день продаж.
Рекорд по наибольшему числу проданных футболок среди игроков «Ромы» за все время принадлежит Франческо Тотти.