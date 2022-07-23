Продажи футболок «Ромы» с Дибалой в 1-й день на уровне продаж футболок «Юве» с Роналду (Corriere dello Sport)

установила клубный рекорд по количеству проданных футболок одного игрока за один день.

После перехода в римский клуб фанаты купили несколько тысяч футболок в первый день продаж. Цена обычной футболки составлял 110 евро, элитной версии – 130.

По информации Corriere dello Sport, клуб повторил показатель , который продал такое же число футболок в первый день продаж.

Рекорд по наибольшему числу проданных футболок среди игроков «Ромы» за все время принадлежит .