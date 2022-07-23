Продажи футболок «Ромы» с Дибалой в 1-й день на уровне продаж футболок «Юве» с Роналду (Corriere dello Sport)

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«Рома» установила клубный рекорд по количеству проданных футболок одного игрока за один день.

После перехода Пауло Дибалы в римский клуб фанаты купили несколько тысяч футболок в первый день продаж. Цена обычной футболки составлял 110 евро, элитной версии – 130.

По информации Corriere dello Sport, клуб повторил показатель «Ювентуса», который продал такое же число футболок Криштиану Роналду в первый день продаж. 

Рекорд по наибольшему числу проданных футболок среди игроков «Ромы» за все время принадлежит Франческо Тотти

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