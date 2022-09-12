Тотти о разводе с женой после 20 лет отношений: «Мне говорили: «У Илари есть другой. И даже не один». Были факты. Это привело меня к депрессии»

рассказал о расставании с моделью Илари Блази после 20 лет совместной жизни.

В июле бывший нападающий «Ромы» сообщил, что разводится с Блази.

«Я прошел через сложный период. Сначала я закончил карьеру, а потом мой папа умер от коронавируса. Я тоже тяжело болел ковидом на протяжении 15 дней. Однако моя жена не поддержала меня, когда я нуждался в ней сильнее всего.

Неправда, что я изменил ей первым. Я сказал, что не буду говорить об этом, и не делал этого. Но я прочитал столько выдуманных историй за последние недели... Из-за некоторых из них даже пострадали мои дети.

В сентябре прошлого года до меня стали доходить слухи: «Послушай, у Илари есть другой. И даже не один». Я не изменял ей за 20 лет отношений, как и она мне. Но когда меня об этом предупредили разные люди, которым я доверяю, я стал подозревать ее. Я посмотрел в ее телефон и увидел, что существует третий человек, который был посредником между Илари и другим мужчиной.

Были доказательства. Факты. И это привело меня к депрессии.

Я больше не мог делать вид, что ничего не происходит. Но это больше был не я, а кто-то другой. Я выбрался благодаря Ноэми.

Я боюсь, что с Илари все дойдет до суда. По-прежнему надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению.

Сейчас я храню молчания. Этот вечер стоил мне шести месяцев жизни. Я бы предпочел говорить о футболе и «Роме», которую всегда ношу с собой в сердце», – сказал Тотти в интервью Corriere dello Sera.