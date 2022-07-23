Пауло Дибала: «Рома» предложил мне 10-й номер, но эта футболка должна оставаться у Тотти. Может, когда-нибудь я надену ее»

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Пауло Дибала рассказал, почему отказался от футболки с 10-м номером в «Роме». 

Аргентинец будет выступать за римский клуб по 21-м номером. 

«Директор предложил мне взять 10-й номер, который очень важен здесь из-за того, что сделал Тотти. Эта футболка должна оставаться у него. Я поблагодарил их, потому что с такой футболкой нужно проявлять уважение и ответственность. 

Может быть, когда-нибудь я и надену ее, но сегодня я доволен 21-м номером. Это номер, к которому я привязан и под которым я начал побеждать», – сказал Дибала. 

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