Пауло Дибала: «Рома» предложил мне 10-й номер, но эта футболка должна оставаться у Тотти. Может, когда-нибудь я надену ее»

рассказал, почему отказался от футболки с 10-м номером в «Роме».

Аргентинец будет выступать за римский клуб по 21-м номером.

«Директор предложил мне взять 10-й номер, который очень важен здесь из-за того, что сделал Тотти. Эта футболка должна оставаться у него. Я поблагодарил их, потому что с такой футболкой нужно проявлять уважение и ответственность.

Может быть, когда-нибудь я и надену ее, но сегодня я доволен 21-м номером. Это номер, к которому я привязан и под которым я начал побеждать», – сказал Дибала.