Манчини получил антипремию «Золотой тапир» после невыхода на ЧМ – ее впервые сделали размером с фургон

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Роберто Манчини получил антипремию «Золотой тапир» после невыхода на ЧМ.

Сборная Италии уступила Северной Македонии (0:1) в полуфинальном матче стыков, завершающих отбор к ЧМ-2022 в Катаре. 

«Золотой тапир» – шутливая награда итальянских телевизионщиков, которую вручают за громкие провалы в футболе.

Отметим, что 57-летний специалист получил своего «Золотого тапира» (уже восьмого за всю карьеру) лично. 

При этом гигантская копия награды размером с фургон была изготовлена впервые – специально для этого случая.

Фото: Striscia.

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