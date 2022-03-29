Манчини получил антипремию «Золотой тапир» после невыхода на ЧМ – ее впервые сделали размером с фургон

Роберто Манчини получил антипремию «Золотой тапир» после невыхода на ЧМ.
Сборная Италии уступила Северной Македонии (0:1) в полуфинальном матче стыков, завершающих отбор к ЧМ-2022 в Катаре.
«Золотой тапир» – шутливая награда итальянских телевизионщиков, которую вручают за громкие провалы в футболе.
Отметим, что 57-летний специалист получил своего «Золотого тапира» (уже восьмого за всю карьеру) лично.
При этом гигантская копия награды размером с фургон была изготовлена впервые – специально для этого случая.
Фото: Striscia.