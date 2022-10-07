Неймар: «Для победы в ЛЧ надо не пропускать голы. Я стал отрабатывать в обороне. Понятно, что я не лучший защитник»
Неймар рассказал, что нужно для победы в Лиге чемпионов.
Бразилец также заметил, что при Кристофе Гальтье стал более совершенным футболистом.
«Сейчас я чувствую себя более полноценным игроком. Я могу защищаться, атаковать и забивать голы, делать решающие передачи – все что угодно. Знаю, что я не самый лучший защитник. Но стараюсь помогать одноклубникам.
Чтобы выиграть Лигу чемпионов, команда должна упорно работать, чтобы не пропускать голы и не давать пространства сопернику. Думаю, это нормальное явление. Хорошо, что это происходит сейчас, потому что именно так мы готовимся к финальным стадиям», – сказал форвард «ПСЖ».
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