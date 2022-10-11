Кристоф Гальтье: «Связь между Неймаром и Мбаппе есть, статистика это подтверждает. Но «ПСЖ» нужны и другие варианты игры»

высказался о взаимодействии Неймара и .

«Связь между Неймаром и Мбаппе [на поле] есть, она хорошо работает, и статистика это подтверждает.

Однако «ПСЖ» нужно иметь и другие варианты игры, иначе нашим соперникам будет очень легко закрыть нашу атаку.

Нужно искать другие решения, например, на флангах. Месси может вести наши атаки слева. Мы также работали над размещением на поле, выбором позиции, чтобы сделать нашу игру более вариативной», – сказал главный тренер .

Сегодня парижане сыграют с «Бенфикой» в 4-м туре . пропустит игру из-за повреждения.

Мбаппе вообще не делает голевых на Неймара и Месси. А вот у Лео и Нея топ-связка: пасуют и друг другу, и Килиану

«Пффф, не хочу отвечать». Конфликт Неймара и Мбаппе не затих?