«Кокорина все считали переписанным из-за того, что он мог за матч по пять голов забивать». Чочиев о форварде

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Друг Александра Кокорина объяснил, почему некоторые считали, что возраст форварда занижен.

– Про кличу Кокорина – «Мазен» – есть много разных историй. Твоя версия – как она появилась?

– Несмотря на то, что Саша был одним из самых маленьких в команде, его все считали переписанным из-за того, что он за матч мог по пять мячей забивать.

Когда Саша играл за старший год, он был лучше, чем все их нападающие, – сказал полузащитник «Алании» Алан Чочиев.

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