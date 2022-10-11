Чочиев о Кокорине после тюрьмы: «Он стал слишком спокойным. Эмоции как будто пропали. Он многое переосмыслил»

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Алан Чочиев рассказал, как изменился его друг Александр Кокорин после выхода на свободу.

В 2019 году форвард «Ариса» отбывал наказание в колонии общего режима за хулиганство и нанесение побоев.

— Кокорин рассказывал какие-нибудь трешовые истории из колонии?

— Треша не было. К ним с первого дня все хорошо относились. И в СИЗО, и в Алексеевке. Единственное, когда в день его освобождения мы созвонились, он сказал, что больше всего сейчас хочет принять горячую ванну. Чувствовал себя грязным.

Тогда же, кстати, он созванивался с некоторыми ребятами, с которыми сидел. Он говорил, что в тюрьмах сидят не такие плохие люди, как все думают. В плане души и сердца люди там светлее некоторых. Просто однажды в жизни они оступились.

— Как Кокорин изменился после тюрьмы?

— Он стал слишком спокойным. Эмоции как будто пропали. Если раньше он через каждое предложение мог шутки вкидывать, то после тюрьмы он стал хладнокровнее. И умнее. За время в тюрьме он многое переосмыслил. Если бы не тюрьма, Саша, думаю, до сих пор бы играл в «Зените», – сказал хавбек «Алании».

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