Чочиев о Кокорине в Монте-Карло в 2016-м: «Хозяин клуба сам заказал все это шампанское и включил гимн России»

рассказал о случае с в Монте-Карло в 2016 году.

— Весь негативный образ Саши в медиа создавался годами. В том числе из-за его поступков: шампанское в Монако после вылета с Евро, стрельба из пистолета на твоей свадьбе.

— Давай сразу разберемся. Насчет Монако — Саша и Паша [Мамаев] полетели туда после Евро. 11 дней они вообще не выходили из отеля.

Потом хозяин этого клуба Женя, русский парень, позвал их посидеть — они были знакомы. Саня за тот вечер не выпил ни грамма алкоголя. Хозяин клуба сам заказал все это шампанское и включил гимн России — типа в подарок Саше и Паше. Но в медиа перевернули все иначе.

А про пистолет на моей свадьбе скажу лишь одно: он был ненастоящим, – отметил хавбек «Алании».