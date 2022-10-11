«Карпин в «Локо» – моя мечта. Семина, Юрана, Талалаева не поддерживаю». Смородская о тренере для клуба

Теги Локомотив Андрей Талалаев Юрий Семин премьер-лига Россия Сергей Юран Валерий Карпин Ольга Смородская Футбол

Ольга Смородская высказалась о том, кто может возглавить «Локомотив».

На днях с поста главного тренера москвичей был уволен Йозеф Циннбауэр.

«Не поддерживаю Юрана по разным причинам. Их много, в двух словах не сказать. Считаю, что он не справится с задачами. Кандидатуру Семина тоже не поддерживаю.

Что касается Талалаева, он тоже не кажется бесспорным кандидатом. Считаю, что «Локомотив» может возглавить Карпин, но это мои мечты», – сказала бывший президент «Локомотива».

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