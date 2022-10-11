Галактионов – в шорт-листе кандидатов на пост главного тренера «Локомотива» (Metaratings)
Михаил Галактионов может возглавить «Локомотив».
По информации Metaratings.ru, главный тренер «Пари НН» и молодежной сборной России Михаил Галактионов входит в шорт-лист кандидатов на аналогичную должность в московском клубе.
На эту информацию отреагировал заместитель генерального директора «Пари НН» Игорь Кудряшов.
«Мне об этом ничего не известно, никаких контактов не было», – сказал Кудряшов.
Напомним, «Локо» уволил бывшего главного тренера Йозефа Циннбауэра после поражения от «Сочи» в 12-м туре Мир РПЛ (0:4). Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, на их счету 9 очков.
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