  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о голах Кержакова за сборную: «Было бы неплохо, чтобы и мне пару мячей тоже накинули»
0

Мостовой о голах Кержакова за сборную: «Было бы неплохо, чтобы и мне пару мячей тоже накинули»

Мостовой о голах Кержакова за сборную: неплохо, чтобы и мне пару мячей накинули.

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на информацию о пересчете голов Александра Кержакова.

Ранее ФИФА подтвердила, что Александр Кержаков, а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной – у них с Кержаковым будет по 31 голу.

«Спокойно к этому отношусь. Если перепишут тот гол против Германии на Кержакова – ок. А на ту игру с Гренадой можно было тоже вызывать Кержакова, меня и других – поставили бы рекорды. Вопрос: что теперь делать Дзюбе? Но сейчас вроде соперники посильнее пошли уже. Было бы неплохо, чтобы и мне пару мячей тоже накинули. Посмотрят там, покопаются в архивах», – сказал Мостовой.

«Ньюкасл» против «Челси». Кто победит?3248 голосов
НьюкаслНьюкасл
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Мостовой
logoАртем Дзюба
logoАлександр Кержаков
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой про трофей Сафонова: «Молодец, здорово, а что здесь такого? Мы же всю жизнь в футболе, сейчас этих кубков столько, каждый месяц проходят. Я спокойно к этому отношусь»
18 декабря, 13:06
Мостовой о сэйвах Сафонова: «Игроки «Фламенго» пробили так, что даже беременная отобьет. Работа вратаря в этом и заключается. Матвей молодец, что цепляется за свой шанс»
18 декабря, 11:12
Игнатьев о детском футболе: «Оторвите от каналов «экспертов», рассказывающих, как надо играть – и отправьте их в спортшколы. Представляете, если Мостовой, Титов, Аленичев пойдут в академии»
18 декабря, 07:19
Ташуев об отношении Мостового к Мусаеву: «Есть много тренеров, кто не играл, но тренирует. Это задевает самолюбие Александра. Без опыта его никто не позовет в топ-клуб»
18 декабря, 01:52
Главные новости
Дзюба о переписанном ФИФА голе на Кержакова: «Готов вернуться в сборную»
23 минуты назад
Паулу Футре: «Ямаль будет лучшим в мире, но важно, чтобы у него была девушка. Я стал профессионалом на 100%, когда познакомился с матерью моих детей»
42 минуты назад
Девушка Винисиуса станцевала перед ним: «Показываю своему парню, чему я научилась, пока он работал»
45 минут назадВидео
Фан-сообщество Дзюбы намекнуло, что не Кержаков забил Эстонии в 2007-м. Быстров сказал, что добил мяч уже за линией ворот
47 минут назад
Кержаков – Карпину: «Мне самому прекрасно удается за собой следить. Вызывайте на следующие сборы, если хотите в этом убедиться»
54 минуты назад
Евсеев и махачкалинское «Динамо» ведут переговоры
сегодня, 10:58
Аленичев о победе в ЛЧ с «Порту»: «По 250 000 евро получил каждый игрок. Сейчас бы в российском клубе миллион минимум был бы, но дело не в деньгах – это самый важный матч в жизни»
сегодня, 10:48
Карпин о переписанном ФИФА на Кержакова голе: «Придется, видимо, теперь следить и за ним. Только не знаю где»
сегодня, 10:28
Аршавин о том, что ФИФА переписала на Кержакова его гол Германии в 2005-м: «Считаю, я забил. Теперь надо вызывать Кержа в сборную, а лучше их двоих с Дзюбой»
сегодня, 09:58Видео
Аленичев о «Порту» Моуринью: «В четверг вся команда шла в ресторан, было много бокалов вина. В пятницу некоторые «несвежими» тренировались, но в воскресенье на игре – как собаки друга за друга»
сегодня, 09:53
Ко всем новостям
Последние новости
Франк Лебеф: «Бруну не может сравнивать себя с Тотти – тот провел всю карьеру в «Роме», забил 300 голов, выиграл ЧМ. Фернандеш – хороший игрок, не великий. Он не меняет игру, как Франческо»
24 минуты назад
Юрист Зайцев о трансфере Батракова в Европу: «Мы на низком старте»
33 минуты назад
«Ньюкасл» – «Челси». Палмер, Вольтемаде, Гарначо играют. Онлайн-трансляция начнется в 15:30
50 минут назад
Адейеми хотел сразу уйти в раздевалку после замены в игре с «Гладбахом», но его остановил Кель. «Дортмунд» оштрафует форварда: «Такую реакцию никто не хочет видеть. Карим сыграл плохо»
сегодня, 11:00
Комбаров об ужесточении лимита: «Это должно позитивно сказаться на русских футболистах. Многие будут говорить «дети лимита», но сейчас нужно развивать отечественных игроков»
сегодня, 10:46
Роман Шаронов: «ЦСКА будет бороться за чемпионство, если зимой добавит в каждую линию по игроку»
сегодня, 10:15
Сборная России выложила фото Дзюбы и Кержакова на фоне решения ФИФА переписать гол Аршавина Германии на Александра: «Просто архивное фото»
сегодня, 09:42Фото
Ловчев назвал Кордобу открытием года в российском футболе: «Сильнейший игрок последних лет»
сегодня, 08:50
Кубок Франции. «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Фонтене», «Монако» Головина встретится с «Осером» в воскресенье
сегодня, 08:23
Маркиньос – лучший ассистент «Спартака» в 2025-м. Вингер также лучший по «гол+пас» – 7+10
сегодня, 08:19