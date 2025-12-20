Мостовой о голах Кержакова за сборную: «Было бы неплохо, чтобы и мне пару мячей тоже накинули»

Мостовой о голах Кержакова за сборную: неплохо, чтобы и мне пару мячей накинули.

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой отреагировал на информацию о пересчете голов Александра Кержакова .

Ранее ФИФА подтвердила , что Александр Кержаков , а не Андрей Аршавин забил за сборную России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. Если РФС подтвердит это, Артем Дзюба перестанет быть единоличным рекордсменом сборной – у них с Кержаковым будет по 31 голу.

«Спокойно к этому отношусь. Если перепишут тот гол против Германии на Кержакова – ок. А на ту игру с Гренадой можно было тоже вызывать Кержакова, меня и других – поставили бы рекорды. Вопрос: что теперь делать Дзюбе? Но сейчас вроде соперники посильнее пошли уже. Было бы неплохо, чтобы и мне пару мячей тоже накинули. Посмотрят там, покопаются в архивах», – сказал Мостовой.