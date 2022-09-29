Кристоф Гальтье: «Не думаю, что в «ПСЖ» у Мбаппе меньше свободы, чем в сборной. Здесь он может действовать по-другому, ему пасуют Месси и Неймар»

прокомментировал слова о том, что в сборной у него больше свободы.

«Я не думаю, что у него меньше свободы. С Жиру в составе у него есть партнер, который открывает для него пространство. У нас нет игрока такого профиля, но Килиан умен и может действовать по-другому, когда Лео [Месси] и Неймар дают ему пасы.

Анализ Килиана верен. Он работает в разных системах, выступая за клуб и сборную. Я обсудил наше нападение с президентом и Луишем Кампушем. Мы все были убеждены, что нам нужен четвертый игрок другого профиля, но мы его не подписали. Жаль, но так оно и есть.

Игровые отношения между , Лео и Килианом отличаются от тех, которые у него [Мбаппе] сложились в сборной», – сказал главный тренер .