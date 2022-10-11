Малком об игре за сборную России: «Может быть. Это вопрос будущего, о котором я пока ничего не знаю»

Полузащитник Малком допустил возможность выступления за сборную России.

– В последнее время очень много разговоров о вашем желании принять российское гражданство и причинах такого шага. Расскажите, что в этих слухах правда, а что нет.

– У меня есть две вещи, которые хочу сказать по этому поводу. Первое: если все сложится и я получу российский паспорт, то это будет проявлением уважения к стране и клубу, которые так тепло меня приняли.

Второе: если это поможет «Зениту» получить дополнительное место еще для одного иностранца, то в выигрыше останутся все.

– А как насчет сборной России?

– Может быть, это вопрос какого‑то будущего, о котором я пока ничего не знаю. Сейчас моя главная задача – играть в футбол за «Зенит», приносить ему пользу, забивать мячи, отдавать передачи, – сказал Малком.

Бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года после перехода из «Барселоны».

Паспорт РФ для Малкома и Клаудиньо – зачем это бразильцам? Сыграть за сборную России не получится