Малком и Клаудиньо смогут выступать за сборную России.

По информации инсайдера Ивана Карпова, бразильские полузащитники смогут играть за национальную сборную России в случае ускоренного получения гражданства РФ. Это возможно и уже реализуется.

Олимпийский футбольный турнир в Токио-2020, который оба хавбека выиграли в составе бразильской команды, проходил не под эгидой ФИФА.

РФС по запросу «Зенита» дал Малкому и Клаудиньо характеристику, согласно которой это хорошие футболисты.

Карпов утверждает, что в течении года оба бразильца получат право выступать за сборную России. Гражданство РФ при ускоренном темпе можно получить после года проживания в стране. Что касается правила ФИФА про 5 лет, то его можно обойти, если Бразильская конфедерация футбола сделает соответствующий запрос. По информации журналиста, так и случится.

Паспорт РФ для Малкома и Клаудиньо – зачем это бразильцам? Сыграть за сборную России не получится