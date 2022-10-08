Юран о Малкоме и Клаудиньо в сборной России: «У нас в стране не 15 миллионов, а 150, мы же не Швейцария или Люксембург. Не можем воспитать 20 человек?»

высказался о возможности выступления и за сборную России.

«У нас в стране не 15 миллионов, а 150. Мне неприятно такое слышать. Огромная страна с такими традициями… Тогда нам надо закрывать детские школы – будем легализовывать иностранцев. Мы же не Швейцария или Люксембург, которые маленькие. Мы не можем найти 20 человек и воспитать их? Я не могу эту вещь понять.

Должно быть самолюбие и самоуважение. Я не могу представить сборную, где 11 человек на поле бразильцы и аргентинцы. За кого болельщик придет болеть? На майке Россия, но это все. Я к этому относился одинаково и пять лет назад, и десять лет назад. Мы хотим идти по простому пути. Не развивать свое хозяйство, а просто легализовывать иностранцев. Это не для нашей страны», – сказал бывший главный тренер «Химок».