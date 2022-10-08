«Это фэйк». Агент Малкома и Клаудиньо об игре бразильцев за сборную России

Малком и Клаудиньо не смогут выступать за сборную России.

Об этом рассказал агент бразильских полузащитников «Зенита» Луис Фернандо Гарсия.

– Правда ли, что Малком и Клаудиньо смогут выступать за сборную России после получение российского паспорта?

– Это фэйк, – сказал Гарсия Metaratings.ru.

«Никогда не обсуждал с Малкомом и Клаудиньо выступление за сборную России», – сказал агент «Чемпионату».

Ранее журналист Иван Карпов написал, что Малком и Клаудиньо смогут играть за Россию, если ускоренно получат гражданство РФ, а это уже реализуется.

Паспорт РФ для Малкома и Клаудиньо – зачем это бразильцам? Сыграть за сборную России не получится