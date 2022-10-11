Анзор Кавазашвили: «Соболев – достояние российского футбола»

Теги Спартак премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Александр Соболев Чемпионат.com Футбол

Анзор Кавазашвили высоко отозвался о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.

Полузащитник красно-белых Наиль Умяров в шутку сравнил Соболева с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом. 

«Когда кого-то из европейских футболистов будут сравнивать с Соболевым, тогда и скажу, что российский футбол находится на подъеме. Пока сравнение Соболева с Холандом не воспринимаю всерьез.

Вот сейчас Соболева признали лучшим футболистом месяца РПЛ. Саша – достояние российского футбола», – сказал бывший вратарь «Спартака». 

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