Анзор Кавазашвили: «Соболев – достояние российского футбола»
Анзор Кавазашвили высоко отозвался о нападающем «Спартака» Александре Соболеве.
Полузащитник красно-белых Наиль Умяров в шутку сравнил Соболева с форвардом «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.
«Когда кого-то из европейских футболистов будут сравнивать с Соболевым, тогда и скажу, что российский футбол находится на подъеме. Пока сравнение Соболева с Холандом не воспринимаю всерьез.
Вот сейчас Соболева признали лучшим футболистом месяца РПЛ. Саша – достояние российского футбола», – сказал бывший вратарь «Спартака».
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