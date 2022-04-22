Кавазашвили о словах Соболева: «Спартак» мог бы выиграть Лигу Европы, согласен с Александром»

согласился с в вопросе победы «Спартака» в .

Ранее нападающий в шутку заявил о вероятной победе красно-белых в турнире: «Не могу сказать, что мы сильно отстаем от «Лестера», «Наполи».

«Я согласен со словами Соболева. Думаю, нынешний «Спартак» мог бы выиграть Лигу Европы, если бы команду не исключили.

Что касается формы Соболева, он еще не до конца подошел к своему оптимальному состоянию», – заявил бывший вратарь , член комитета РФС по этике.