Кавазашвили о Соболеве: «Он смог бы заиграть в «Барселоне», был бы главным нападающим клуба»

считает, что мог бы заиграть в «Барселоне».

«Игру Саши Соболева оцениваю на 4 балла из 5. Ему бог дал все, это очень хороший футболист. Но когда у тебя в такие партнеры, ты не можешь раскрыться полностью.

Вот Дзюба смог показать себя на 100%. То, что красно-белые отпустили Артемку Дзюбу, – ошибка клуба. Конечно, это не главная ошибка Федуна, ведь за 19 лет он оформил больше ошибок, чем трофеев.

Соболев смог бы заиграть в «Барселоне», он бы показал там все, на что он способен. И был бы главным нападающим клуба», – заявил бывший вратарь красно-белых.