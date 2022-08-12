Кавазашвили о Соболеве: «Он смог бы заиграть в «Барселоне», был бы главным нападающим клуба»

Теги Спартак премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Александр Соболев Футбол

Анзор Кавазашвили считает, что Александр Соболев мог бы заиграть в «Барселоне».

«Игру Саши Соболева оцениваю на 4 балла из 5. Ему бог дал все, это очень хороший футболист. Но когда у тебя в «Спартаке» такие партнеры, ты не можешь раскрыться полностью.

Вот Дзюба смог показать себя на 100%. То, что красно-белые отпустили Артемку Дзюбу, – ошибка клуба. Конечно, это не главная ошибка Федуна, ведь за 19 лет он оформил больше ошибок, чем трофеев.

Соболев смог бы заиграть в «Барселоне», он бы показал там все, на что он способен. И был бы главным нападающим клуба», – заявил бывший вратарь красно-белых.

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