Умяров о результативности Соболева: «Он обгонит Холанда, надеюсь. Кто круче? Конечно, Соболев»
Наиль Умяров высказался после матча «Спартака» с «Крыльями Советов» (5:2) в Мир РПЛ.
«Хорошая игра, интересная, особенно для болельщиков, хорошо, что победили. Когда не засчитывают гол, всегда есть претензии, но, посмотрев все эпизоды, никаких вопросов не остается.
Момент с непоказанной красной я не видел, видел только колено Джикии – там следы от шипов. Надо смотреть эпизод в динамике.
Результативная серия Соболева? Надеюсь, он обгонит Холанда. Кто круче? Конечно, Соболев.
Хочется, чтобы игра [с ЦСКА] получилась огненной. Но еще не думали о матче с ЦСКА, потому что эта игра только закончилась. Надо ее чуть-чуть переварить», – сказал хавбек «Спартака».
На «Спартак» Абаскаля хочется смотреть не отрываясь. Это атакующая, результативная и страстная команда
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