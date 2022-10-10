Умяров о результативности Соболева: «Он обгонит Холанда, надеюсь. Кто круче? Конечно, Соболев»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Соболев Эрлинг Холанд Наиль Умяров Футбол

Наиль Умяров высказался после матча «Спартака» с «Крыльями Советов» (5:2) в Мир РПЛ.

«Хорошая игра, интересная, особенно для болельщиков, хорошо, что победили. Когда не засчитывают гол, всегда есть претензии, но, посмотрев все эпизоды, никаких вопросов не остается.

Момент с непоказанной красной я не видел, видел только колено Джикии – там следы от шипов. Надо смотреть эпизод в динамике.

Результативная серия Соболева? Надеюсь, он обгонит Холанда. Кто круче? Конечно, Соболев.

Хочется, чтобы игра [с ЦСКА] получилась огненной. Но еще не думали о матче с ЦСКА, потому что эта игра только закончилась. Надо ее чуть-чуть переварить», – сказал хавбек «Спартака».

На «Спартак» Абаскаля хочется смотреть не отрываясь. Это атакующая, результативная и страстная команда

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