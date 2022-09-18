Абаскаль об эмоциональности: «Порвались штаны во время матча с «Локомотивом», пришлось менять»

Главный тренер оценил игру в матче с (1:0).

«Не могу сказать, что матч с «Локомотивом» лучший. Надеюсь, лучшие матчи у нас впереди. После неудачного периода нам нужна была реакция футболистов. Сегодня ребята играли, показывали свои лучшие качества, и я этим очень доволен.

За последний период мы использовали три разные схемы. Все зависит от соперника. Сегодня использовали схему 4-3-3, чтобы уводить соперника, чтобы у Николсона было пространство. Будем ли играть по этой схеме дальше, ответить не могу.

Что касается Промеса, он опасен, но у нас есть другие девять футболистов, которые действуют так, чтобы до Промеса доходил мяч. Ни разу не видел, чтобы Промес забирал мяч у Селихова и обводил всех игроков.

Смысл в том, чтобы как можно чаще доходить до опасных ударов. Но их наносит не только Промес. Не согласен, что у нас есть какая-то зависимость от Промеса.

Хочу заметить, это первый гол Соболева из этой зоны в его карьере. Он впервые играл на позиции вингера. Сегодня мы обязательно должны его поблагодарить.

Мои эмоции? Когда ты выходишь на замену, нужно разрывать. Я не могу всегда быть спокойным, у меня тоже есть эмоции. Сегодня во время матча у меня порвались штаны, приходилось их менять», – сказал Абаскаль.

Абаскаль применил тактического хамелеона. Наконец-то