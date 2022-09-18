Соболев о «Спартаке»: «Поражения от «Зенита», «Ростова» и «Динамо» усложнили борьбу за титул»

Форвард «Спартака» Александр Соболев высказался после гола «Локомотиву» (1:0).
«Победа, три очка – самое главное.
Нет никакого секрета моей формы. Просто работаю. Сначала не забивал – отдавал. Сейчас забиваю – другие отдают.
10 туров прошли неплохо, но некоторые матчи не получились. Поражения от «Зенита», «Ростова» и «Динамо» усложнили борьбу за чемпионство.
Всегда бывают такие игры, когда выглядишь неплохо, но проигрываешь. Так было с «Динамо», «Ростовом». Это футбол, здесь за ошибки не прощают», – заявил Соболев.
Абаскаль удивил новой ролью Соболева: тот забил в 4-м матче подряд и помог обыграть «Локо»