Кавазашвили о главе «Спартака»: «Будем мечтать о таком, как Абрамович. Владелец такого клуба не должен быть жадным»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Роман Абрамович Анзор Кавазашвили Чемпионат.com Ашот Хачатурянц Футбол

Анзор Кавазашвили высказался о том, кто должен заменить Леонида Федуна в «Спартаке».

«Говорят, что может прийти Хачатурянц или кто-то из руководителей «Лукойла». Кто бы ни был, главное, чтобы новый руководитель не допустил кадровую ошибку, как допускал Леонид Арнольдович: чехарда с тренерами, скандалы на уровне судейства, выражение недовольства через супругу. Сколько было скандалов?

Будем мечтать, чтобы пришли такие руководители, как Абрамович. Он снабжает деньгами и подбирает для клуба прекрасных менеджеров, которые работают на развитие клуба.

Если ты являешься владельцем такого клуба, как «Спартак», ты не должен быть жадным. Есть поговорка: бизнесмен не должен быть жадным», – заявил бывший вратарь «Спартака» и член комитета РФС по этике.

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