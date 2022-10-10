У защитника «Баварии» Дэвиса ушиб головы. Беллингем ударил его высоко поднятой ногой и не получил вторую желтую

Стал известен официальный диагноз .

У защитника «Баварии» выявлен ушиб головы. Сроки его восстановления не сообщаются.

Напомним, канадец получил повреждение в матче против в 9-м туре Бундеслиги (2:2).

Полузащитник дортмундской команды в конце первого тайма ударил Дэвиса по голове высоко поднятой ногой. В перерыве Альфонсо заменили.

Отметим, что у Беллингема уже было предупреждение, но главный арбитр не показал хавбеку вторую желтую карточку за этот фол.

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