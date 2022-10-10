У защитника «Баварии» Дэвиса ушиб головы. Беллингем ударил его высоко поднятой ногой и не получил вторую желтую

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия травмы судьи Дениз Айтекин Альфонсо Дэвис Джуд Беллингем Футбол

Стал известен официальный диагноз Альфонсо Дэвиса

У защитника «Баварии» выявлен ушиб головы. Сроки его восстановления не сообщаются. 

Напомним, канадец получил повреждение в матче против «Боруссии» в 9-м туре Бундеслиги (2:2).

Полузащитник дортмундской команды Джуд Беллингем в конце первого тайма ударил Дэвиса по голове высоко поднятой ногой. В перерыве Альфонсо заменили.

Отметим, что у Беллингема уже было предупреждение, но главный арбитр Дениз Айтекин не показал хавбеку вторую желтую карточку за этот фол.

Фото: Gettyimages.ru/DeFodi Images / Contributor

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные