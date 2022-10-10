У защитника «Баварии» Дэвиса ушиб головы. Беллингем ударил его высоко поднятой ногой и не получил вторую желтую
Стал известен официальный диагноз Альфонсо Дэвиса.
У защитника «Баварии» выявлен ушиб головы. Сроки его восстановления не сообщаются.
Напомним, канадец получил повреждение в матче против «Боруссии» в 9-м туре Бундеслиги (2:2).
Полузащитник дортмундской команды Джуд Беллингем в конце первого тайма ударил Дэвиса по голове высоко поднятой ногой. В перерыве Альфонсо заменили.
Отметим, что у Беллингема уже было предупреждение, но главный арбитр Дениз Айтекин не показал хавбеку вторую желтую карточку за этот фол.
Фото: Gettyimages.ru/DeFodi Images / Contributor
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