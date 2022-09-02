Захарян стал 4-м в рейтинге самых перспективных игроков 2003 года рождения от CIES, уступив Беллингему, Мусиале и Эллиотту

Арсен Захарян занял 4-е место в списке самых перспективных игроков мира 2003 года рождения.
В рейтинге, составленном Международным центром спортивных исследований (CIES Football Observatory) на основе данных InStat, оценивались показатели игроков, родившихся после 2000 года и выступающих в 59 лигах мира.
Рейтинг составлялся на основе среднего уровня игры футболистов. Также учитывалось количество времени, проведенного игроком на поле за последние 365 дней, а также их вклад в игру по сравнению с партнерами по команде и соперниками.
Топ-10 рейтинга лучших игроков 2003 года рождения выглядит так:
1. Джуд Беллингем («Боруссия»);
2. Джамал Мусиала («Бавария»);
3. Харви Эллиотт («Ливерпуль»);
4. Арсен Захарян («Динамо»);
5. Джино Инфантино («Росарио Сентраль»);
6. Илайш Мориба («Валенсия»);
7. Мало Гюсто («Лион»);
8. Маркос Леонардо («Сантос»);
9. Флориан Виртц («Байер»);