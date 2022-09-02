Захарян стал 4-м в рейтинге самых перспективных игроков 2003 года рождения от CIES, уступив Беллингему, Мусиале и Эллиотту

занял 4-е место в списке самых перспективных игроков мира 2003 года рождения.

В рейтинге, составленном Международным центром спортивных исследований (CIES Football Observatory) на основе данных InStat, оценивались показатели игроков, родившихся после 2000 года и выступающих в 59 лигах мира.

Рейтинг составлялся на основе среднего уровня игры футболистов. Также учитывалось количество времени, проведенного игроком на поле за последние 365 дней, а также их вклад в игру по сравнению с партнерами по команде и соперниками.

Топ-10 рейтинга лучших игроков 2003 года рождения выглядит так:

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4. Арсен Захарян ( );

5. Джино Инфантино ( );

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