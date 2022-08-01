Нкунку признан игроком сезона в Германии по версии Kicker. Левандовски – 2-й, Трапп – 3-й, Кроос – 4-й, Холанд – 16-й

Немецкое издание Kicker подвело итоги голосования за лучшего игрока прошлого сезона.

Участники опроса могли голосовать за игроков Бундеслиги и за немецких футболистов, выступающих за границей.

Больше одного балла в голосовании набрали:

1. Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг») – 134 балла;

2. («Бавария» / ) – 128

3. Кевин Трапп («Айнтрахт») – 65

4. Тони Кроос («Реал») – 54

5. Нико Шлоттербек («Фрайбург» / «Боруссия») – 51

6. Томас Мюллер («Бавария») – 42

7. Филип Костич («Айнтрахт») – 28

8. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити») – 15

9. Мануэль Нойер («Бавария») – 15

10. Симон Теродде («Шальке») – 15

11. Йозуа Киммих («Бавария») – 12

12. Джуд Беллингем («Боруссия» ) – 10

13. Патрик Шик («Байер») – 10

14. Флориан Вирц («Байер») – 10

15. Антонио Рюдигер ( / ) – 9

16. Эрлинг Холанд («Боруссия» / «Манчестер Сити») – 8

17. Антони Модест («Кельн») – 8

18. Джамал Мусиала («Бавария») – 8

19. Йонас Хофманн («Боруссия» Менхенгладбах) – 6

20. Себастьян Роде («Айнтрахт») – 6

21. Давид Раум («Хоффенхайм» / «Лейпциг») – 5

22. Ян Зоммер («Боруссия» Менхенгладбах) – 5

23. Серж Гнабри («Бавария») – 4

24. Салих Озджан («Кельн») – 4

25 Даниэл-Кофи Кьере («Санкт-Паули») – 3

26. Ватару Эндо («Штутгарт») – 2

27. Никлас Фюллькруг («Вердер») – 2

28. Леон Горецка («Бавария») – 2.