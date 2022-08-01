Нкунку признан игроком сезона в Германии по версии Kicker. Левандовски – 2-й, Трапп – 3-й, Кроос – 4-й, Холанд – 16-й

Немецкое издание Kicker подвело итоги голосования за лучшего игрока прошлого сезона.
Участники опроса могли голосовать за игроков Бундеслиги и за немецких футболистов, выступающих за границей.
Больше одного балла в голосовании набрали:
1. Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг») – 134 балла;
2. Роберт Левандовски («Бавария» / «Барселона») – 128
3. Кевин Трапп («Айнтрахт») – 65
4. Тони Кроос («Реал») – 54
5. Нико Шлоттербек («Фрайбург» / «Боруссия») – 51
6. Томас Мюллер («Бавария») – 42
7. Филип Костич («Айнтрахт») – 28
8. Илкай Гюндоган («Манчестер Сити») – 15
9. Мануэль Нойер («Бавария») – 15
10. Симон Теродде («Шальке») – 15
11. Йозуа Киммих («Бавария») – 12
12. Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд) – 10
13. Патрик Шик («Байер») – 10
14. Флориан Вирц («Байер») – 10
15. Антонио Рюдигер («Челси» / «Реал») – 9
16. Эрлинг Холанд («Боруссия» / «Манчестер Сити») – 8
17. Антони Модест («Кельн») – 8
18. Джамал Мусиала («Бавария») – 8
19. Йонас Хофманн («Боруссия» Менхенгладбах) – 6
20. Себастьян Роде («Айнтрахт») – 6
21. Давид Раум («Хоффенхайм» / «Лейпциг») – 5
22. Ян Зоммер («Боруссия» Менхенгладбах) – 5
23. Серж Гнабри («Бавария») – 4
24. Салих Озджан («Кельн») – 4
25 Даниэл-Кофи Кьере («Санкт-Паули») – 3
26. Ватару Эндо («Штутгарт») – 2
27. Никлас Фюллькруг («Вердер») – 2
28. Леон Горецка («Бавария») – 2.