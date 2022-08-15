Педри, Камавинга, Беллингем, Фати, Мусиала, Гави и Гравенберх – в сокращенном списке номинантов на приз Golden Boy

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Издание Tuttosport опубликовало сокращенный список номинантов на приз Golden Boy-2022. 

В списке претендентов на награду лучшему молодому игроку года в Европе остались 60 футболистов.

В число номинантов попали: Карим Адейеми, Джуд Беллингем (оба – «Боруссия» Дортмунд), Эдуардо Камавинга («Реал»), Педри, Ансу Фати, Гави (все – «Барселона»), Карни Чуквуэмека («Челси»), Харви Эллиотт («Ливерпуль»), Юго Экитик, Нуну Мендеш (оба – «ПСЖ»), Энтони Эланга («Манчестер Юнайтед»), Райан Гравенберх, Джамал Мусиала (оба – «Бавария»).

На приз могут претендовать игроки не старше 21 года. 

Ознакомиться с полным списком номинантов можно по ссылке

В 2021 году награду получил полузащитник «Барселоны» Педри.

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