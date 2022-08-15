Педри, Камавинга, Беллингем, Фати, Мусиала, Гави и Гравенберх – в сокращенном списке номинантов на приз Golden Boy

Издание Tuttosport опубликовало сокращенный список номинантов на приз Golden Boy-2022.

В списке претендентов на награду лучшему молодому игроку года в Европе остались 60 футболистов.

В число номинантов попали: Карим Адейеми, Джуд Беллингем (оба – «Боруссия» Дортмунд), Эдуардо Камавинга ( ), Педри, Ансу Фати, Гави (все – «Барселона»), Карни Чуквуэмека ( ), Харви Эллиотт ( ), Юго Экитик, Нуну Мендеш (оба – «ПСЖ»), Энтони Эланга ( ), Райан Гравенберх, Джамал Мусиала (оба – ).

На приз могут претендовать игроки не старше 21 года.

Ознакомиться с полным списком номинантов можно по ссылке.

В 2021 году награду получил полузащитник «Барселоны» Педри.