Директор «Боруссии» о судье из Баварии на матче с «Баварией»: «Надеюсь, Айтекин не сыграет главную роль. Он один из лучших в Германии»

«Боруссию» не беспокоит то, что на матче с «Баварией» будет работать судья из Баварии.

сегодня сыграет в гостях с дортмундской «Боруссией» в 9-м туре Бундеслиги. Матч обслужит арбитр – он родился и проживает в федеральной земле Бавария.

«Прежде всего, я думаю, что Айтекин – подходящий человек для этой игры. Он один из лучших судей в Германии.

Да, рефери будет играть роль, но я бы хотел, чтобы у него была не главная роль, потому что в конечном итоге решать должны команды», – сказал спортивный директор дортмундской .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Судья Айтекин – кошмар «ПСЖ». После 6:1 на «Камп Ноу» больше не судил в плей-офф ЛЧ, но его признали арбитром года в Бундеслиге

Две ошибки судьи Айтекина, которые помогли «Барселоне»