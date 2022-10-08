Директор «Боруссии» о судье из Баварии на матче с «Баварией»: «Надеюсь, Айтекин не сыграет главную роль. Он один из лучших в Германии»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Себастьян Кель бундеслига Германия судьи Дениз Айтекин Футбол

«Боруссию» не беспокоит то, что на матче с «Баварией» будет работать судья из Баварии.

«Бавария» сегодня сыграет в гостях с дортмундской «Боруссией» в 9-м туре Бундеслиги. Матч обслужит арбитр Дениз Айтекин – он родился и проживает в федеральной земле Бавария.

«Прежде всего, я думаю, что Айтекин – подходящий человек для этой игры. Он один из лучших судей в Германии.

Да, рефери будет играть роль, но я бы хотел, чтобы у него была не главная роль, потому что в конечном итоге решать должны команды», – сказал спортивный директор дортмундской «Боруссии» Себастьян Кель.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.

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