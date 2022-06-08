Ферран Торрес: «Я несколько раз мог перейти в «Реал». Один раз – во время ЧМ, еще три предложения было, когда я был младше»

рассказал, что несколько раз получал предложения от .

«Асенсио и Карвахаль – два отличных парня. Я поздравил их, потому что они отлично провели Лигу чемпионов. Теперь мы – одна команда.

Я несколько раз мог перейти в «Реал». Но тогда мы подумали, что это не совсем верный момент.

Одно предложение поступило, когда я был на чемпионате мира и только закрепился в основе «Валенсии». Думаю, тогда и так все шло хорошо.

Остальные три предложения поступали, когда я был еще младше. В таком возрасте важно быть ближе к дому. Мы решили, что нужно продолжать карьеру рядом с семьей», – сказал вингер «Барселоны» и сборной .