Карло Анчелотти: «Состав «Реала» сейчас лучше, чем в прошлом году. У нас высокая конкуренция»

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Карло Анчелотти заявил, что доволен составом «Реала».

«В составе «Реала» высокая конкуренция, у нас много игроков. Сейчас наш состав лучше, чем в прошлом сезоне. Интенсивность тренировок повысилась.

Рюдигер понравился мне на фланге. Я не сумасшедший, и я знаю, что это не его позиция, но он очень умен. Он может играть на левом фланге или меняться местами с Алабой. Давид будет играть слева только при необходимости. Я не хочу ломать связку [центральных защитников], сформировавшуюся в прошлом году.

Асенсио и Себальос не беспокоят меня. Конкуренция возросла, но они хорошо работают. Решение по будущему они примут сами», – сказал тренер «Реала» после поражения от «Барселоны» (0:1) в товарищеском матче.

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