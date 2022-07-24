Карло Анчелотти: «Состав «Реала» сейчас лучше, чем в прошлом году. У нас высокая конкуренция»

заявил, что доволен составом .

«В составе «Реала» высокая конкуренция, у нас много игроков. Сейчас наш состав лучше, чем в прошлом сезоне. Интенсивность тренировок повысилась.

Рюдигер понравился мне на фланге. Я не сумасшедший, и я знаю, что это не его позиция, но он очень умен. Он может играть на левом фланге или меняться местами с Алабой. Давид будет играть слева только при необходимости. Я не хочу ломать связку [центральных защитников], сформировавшуюся в прошлом году.

Асенсио и Себальос не беспокоят меня. Конкуренция возросла, но они хорошо работают. Решение по будущему они примут сами», – сказал тренер «Реала» после поражения от «Барселоны» (0:1) в товарищеском матче.