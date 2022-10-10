Глава «Спартака» Матыцын перед матчем с ЦСКА: «Будем надеяться на успех»

Глава совета директоров «Спартака» высказался после матча с «Крыльями» (5:2) в Мир РПЛ.

«Отличная игра, молодцы. Первый тайм мог быть другим, тогда была бы другая игра. Везение, удача, и в этом есть весь спорт».

О матче с ЦСКА

«Давайте не будем прогнозировать, это не так просто сделать. Будем надеяться на успех», – сказал Александр Матыцын.

Матч 13-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» состоится 16 октября.

На «Спартак» Абаскаля хочется смотреть не отрываясь. Это атакующая, результативная и страстная команда