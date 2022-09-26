Леонид Федун: «Надеюсь, у нового совета директоров получится успешно руководить «Спартаком». Успехов»

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Леонид Федун пожелал успехов новому руководству «Спартака»

Сегодня стало известно, что пост председателя совета директоров клуба занял первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын. В совет директоров также вошли топ-менеджеры «Лукойла» Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин, генеральный директор клуба Евгений Мележиков и президент академии «Спартак» Сергей Родионов, а также независимые директора Олег Малышев и Юсуф Алекперов.

«Я надеюсь, что у нового совета директоров получится успешно руководить клубом. Желаю им успехов», – сказал бывший владелец «Спартака».

«Лукойл» купил 100% акций московского клуба в августе. Федун покинул должность президента красно-белых. 

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